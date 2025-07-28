Menteşe'de Kayıp Sörfçü için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Menteşe'de Kayıp Sörfçü için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaparken denize düşen Turgay Tarakçı için 4 gündür arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Semih Turan kurtarılırken, kayıp olan Tarakçı'nın bulunması için helikopter desteği de sağlanıyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden kayıp olan Turgay Tarakçı için 4'üncü günde arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına helikopter desteği de sağlandı.

Olay, 25 Temmuz'da akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyunda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce Semih Turan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Turgay Tarakçı için ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı. Yaşanan kaza öncesi ikilinin kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı'yı arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına bir helikopterle de havadan destek veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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