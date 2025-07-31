Menteşe'de Kaybolan Kürek Sörfücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Akbük Koyu'nda paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Turgay Tarakçı'yı arama çalışmaları, dalgıçlar eşliğinde yedinci gününde de sürüyor.

Tarakçı'yı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 bot ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalar yürütüyor. Ekiplere bir sahil güvenlik helikopteri de havadan destek veriyor.

Akbük Koyu'nda 25 Temmuz'da paddle board ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı denize düşmüş, kısa sürede boarddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmış, Tarakçı ise kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Tarakçı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatmıştı.