Menteşe'de İki Yeni Tiyatro Oyunu Ücretsiz Sahnelenecek

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ekim ayında "Çocuk Parkı Yaraları" ve "Yolcular" isimli iki oyunun seyirciyle buluşacağı bildirildi.

Menteşe belediyesinden yapılan açıklamada, oyunların Zihni Derin İş Merkezi Ayhan İçöz Salonu'nda ücretsiz olarak sahneleneceği belirtildi.

Yıllardır birbirlerinin eksik yanına dokunan iki arkadaşın hikayesini anlatan "Çocuk Parkı Yaraları" isimli oyunun 10 Ekim Cuma günü prömiyer yapacağı ifade edilen açıklamada, Kayleen ve Doug'un çocukluktan yetişkinliğe uzanan bağının anlatılacağı içsel bir hesaplaşmayı aktaran dram türündeki oyunun 17 ve 24 Ekim tarihlerinde yeniden sahneleneceği kaydedildi.

Açıklamada, ayın son haftasında ise Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun, "Yolcular" adlı yeni yapımıyla sezonun ikinci prömiyerini yapacağı aktarıldı.

31 Ekim Cuma günü sahnelenecek oyunun, bir otobüs garında kesişen hayatlar üzerinden yaşamın anlamına, vedalara ve yeni başlangıçlara odaklandığına dikkati çekilen açıklamada, trajediyle komediyi birleştiren eserin, insanın kendisiyle yüzleşmesini anlatan duygusal ve düşündürücü bir buluşma hikayesi sunduğu vurgulandı.

Açıklamada, ücretsiz olarak izlenebilecek oyunların davetiyelerinin, oyunların sahneleneceği haftanın pazartesi gününden itibaren Menteşe Belediye Tiyatrosu ofisinden temin edilebileceği belirtildi.