Menteşe'de İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Yenileniyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi'nde, içme suyu yenileme ve kanalizasyon hat yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, MUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Dikmen Sokakta kullanım ömrü biten içme suyu hatlarını yenilediği, kanalizasyon olmayan bölgeye de yeni hat yaptığı belirtildi.

Açıklamada, kanalizasyon hattı bulunmayan ve atıkları vidanjörlerle alınan bölgede sokakların dar olması nedeniyle araçların girmesinde sorunlar yaşayan vatandaşların mağdur olduğuna dikkati çekildi.

Mahalleye yeni kanalizasyon hat yapımıyla atıksu probleminin tamamen ortadan kalkacağına vurgu yapılan açıklamada, itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı bölgelerde yangın hidrantı montajı yapılarak acil durumlarda hızlı müdahale imkanı sağlandığı ifade edildi.

Mahalle Muhtarı Birdal Sarısu, çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sarısu, mahallede kanalizasyon hattı olmadığı için haftada bir vidanjör gelmek zorunda kaldığını hatırlatarak, "Dar sokaklarda bu da büyük sıkıntı yaratıyordu. Hızlı şekilde harekete geçildi ve imalat başladı. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak." dedi.

Mahalle sakinlerinden Esat Atilla da pis suların sokaklara taştığını, kokudan duramadıklarını belirterek, sorunun çözümü için çalışmaların başlamasının sevindirici olduğunu söyledi.