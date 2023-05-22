Menteşe'de Dolu Yağışı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü. Menteşe'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle Menteşe-Göktepe yolu beyaza büründü. Bölgede bulunan 2 ahşap çardağın dolu nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, vatandaşlar, dolu yağışını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.