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Menteşe'de Dolu Yağışı

Menteşe'de Dolu Yağışı

Güncel Haberler

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü. Menteşe'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle Menteşe-Göktepe yolu beyaza büründü. Bölgede bulunan 2 ahşap çardağın dolu nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, vatandaşlar, dolu yağışını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.

Menteşe'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle Menteşe-Göktepe yolu beyaza büründü. Bölgede bulunan 2 ahşap çardağın dolu nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, vatandaşlar, dolu yağışını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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