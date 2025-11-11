Haberler

Menteşe'de Çiftler Özel Bir Tarihte Nikah Masasına Oturdu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 11.11.2025 tarihi özel olarak belirleyen çiftler nikah masasına oturdu. Uğurlu bir tarih olarak görülen gün, iki çiftin mutluluğuna sahne oldu.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çiftler, aylar öncesinden özel olarak planladıkları 11.11.2025 tarihinde nikah masasına oturdu.

Rakamların uyumunu 'uğurlu tarih' olarak gören Menteşeli çiftler, mutluluklarını sembolik bir günde taçlandırdı. Menteşe ilçesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende Rüstem Ekrem – Nazan Yıldız ile Atiye Erkoç Arslan – Osman Arslan çifti, seçtikleri bu özel günde 'evet' diyerek ömür dünyaevine adım attı. Nikah töreni sonrasında konuşan damat Rüstem Ekrem Yıldız, "1,5 yıl önce tanıştık. Hayatımızın bundan sonraki kısmını da birlikte geçirmek dileğiyle nikah tarihi olarak bugünü seçtik. Bugün özel bir tarih, 11.11 2025. İnşallah uzun bir ömür birlikte geçiririz" dedi.

Damat Osman Arslan ise nikah gününü eşinin seçtiğini belirterek, "Nikah tarihini 11.11. 2025 olarak eşim istedi. Nikahımızda istediği bu özel günde kıyıldı" diye konuştu.

'EVRENE MESAJ GÖNDERDİM'

Gelin Atiye Erkoç Arslan da bu özel günü nikah için belirleyip, seçtiğini söyleyerek, "Bizim nişanımız 11.11'de olmuştu. Nikahı da ben o yüzden 11.11.2025 olarak tercih etmek istedim, 'akılda kalsın' diye. Evrene mesaj gönderdim."

Haberler.com
