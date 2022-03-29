Menteşe'de camilere ramazan temizliği

İbadethanelerin temizliğini düzenli olarak yapan belediyenin cami temizlik ekibi uygulama kapsamında cami içlerinde halıları, kapıları, ayakkabılıkları, pencereleri, mihrap, kürsü ve minberine kadar köşe bucak her yeri temizliyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş cami temizlik uygulamasının vatandaşların takdirini topladığını belirterek, "Menteşe Belediyesi olarak düzenli bir şekilde ibadethanelerimizin temizliğini yapıyoruz. Gerek görüldüğünde ekiplerimiz tarafından camilerin bakım ve onarımları da yapılıyor. Cami temizlik uygulamamıza pandemi sürecinde devam ettik. Bu süreçte camilerimizin dezenfeksiyonlarını da düzenli olarak yaptık. 2021 yılı içinde 169 kez cami temizliği hizmeti verdik. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ibadethanelerimizin temizliğine hız verdik. Temizlik ekibimiz her gün farklı camilerin temizliğini yapıyorlar. Cami içlerinde halıları özel makinelerle yıkayan 4 kişilik temizlik ekibimiz ayrıca pencereleri,ayakkabılıkları, kapıları, mihrap, kürsü ve minberi de temizliyorlar. Temizlik çalışmaları kapsamında 4 kişilik cami temizlik ekibimiz bugün sabah saatlerinde Şahidi Cami'sini temizlediler. Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir şekilde yapmaları bizim için çok önemli." dedi.

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