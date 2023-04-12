Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapılıyor

Menteşe Belediye ekipleri ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki camilerde bayram temizliği çalışması yaptı.

Menteşe Belediye ekipleri ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki camilerde bayram temizliği çalışması yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ibadethanelerin temizlenmesi ve daha sağlıklı bir ortam oluşması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Belediye olarak cami ve ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak yaptıklarını belirten Gümüş, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yapmaları için ilçe genelinde çalışmalar yaptık, bakıma ihtiyaç duyan camilerimizin bakım ve onarımlarını da tamamladık." dedi.

Belediyenin temizlik ekibi tarafından bu kapsamda Menteşe ilçesindeki tarihi Şeyh camisinin halıları, kapıları, ayakkabılıkları, kitaplıkları, pencereleri, mihrap, kürsü ve minberi özenle temizlendi.