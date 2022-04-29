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Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapılıyor

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapılıyor

Menteşe Belediye ekipleri ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki camilerde bayram temizliği çalışması yaptı.

Menteşe Belediye ekipleri ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki camilerde bayram temizliği çalışması yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ibadethanelerin temizlenmesi ve daha sağlıklı bir ortam oluşması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Belediye olarak cami ve ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak yaptıklarını belirten Gümüş, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yapmaları için ilçe genelinde çalışmalar yaptık, bakıma ihtiyaç duyan camilerimizin bakım ve onarımlarını da tamamladık." dedi.

Gümüş, 4 kişiden oluşan temizlik ekibinin ocak ayından bu yana 138 kez cami temizliği gerçekleştirdiğini dile getirdi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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