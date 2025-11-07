Menteşe'de Alacak Meselesi Kavgasında 1'i Ağır 2 Yaralı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Menteşe ilçesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Alacak meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi karnından, 1 kişi de başından yaralandı. Karnından bıçaklanan ve durumu ağır olan kişi, kendi imkanlarıyla Menteşe Devlet Hastanesi'ne gitti. Başından yaralanan diğer kişi ise çağırılan 112 Acil Servis ambulansıyla aynı hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayda bıçağı kullandığı ileri sürülen M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.