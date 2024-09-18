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Menteşe'de 3 Milyon Lira Dolandırıcılığı: Savcı Kılığına Giren Dolandırıcı Aranıyor

Menteşe'de 3 Milyon Lira Dolandırıcılığı: Savcı Kılığına Giren Dolandırıcı Aranıyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 69 yaşındaki Feriştah Özdemir, dolandırıcı tarafından savcı olarak tanıtılarak 3 milyon lira dolandırıldı. Polis, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Feriştah Özdemir (69), telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek kandıran kişi tarafından 3 milyon lira dolandırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Menteşe'de yaşayan emekli işçi Feriştah Özdemir, kendisini 11 Eylül'de savcı olarak tanıtan bir kişinin aradığını, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Sizi bu durumdan kurtarmak için bize 3 milyon lira göndermeniz lazım' diyerek kendisini kandırıp, dolandırdığını anlatarak, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bankaların genel müdürlükleri ile yapılan görüşmede Feriştah Özdemir'in gönderdiği paranın tamamının kripto varlıklara aktarıldığını tespit etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada şüphelinin Salim Ö. olduğu belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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