Menteşe'de 15 kaçak yapı ve 5 kaçak iskele yıkımı gerçekleştirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Muğla'nın Menteşe İlçesi Akbük Sahili, Kıran, Sarnıç, Kuyucak Mahallelerinde idari ve yargı süreci tamamlanan, yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapıların yıkımına devam ediliyor. 6'ncı etap yıkım çalışmaları kapsamında yürütmeyi durdurma kararı alan inşaatlardan kararı kaldırılan 15 adet yapının yıkımı gerçekleştirildi. Kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıkım kararı alınmış olan Akbük'teki 5 büyük iskele belediye ekiplerince yıkıldı.

Menteşe'de 2021 yılında ilçe genelinde 220 yapı mühürlenmiş,60 kaçak yapının yıkılmıştı. 2022 yılında ise hukuki incelemeler devam ederken, mahkeme kararları sonrası yıkımlara devam edilecek.

2022 yılı içerisinde yaklaşık 150 adet yapının yıkılması bekleniyor.

Menteşe Belediyesi tarafından bugüne kadar 600 yapı mühürlenirken, 150 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

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