Menteşe'de 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan şenlik, Büyükşehir Belediyesi önünde tamamlandı.

Menteşe Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte, Azerbaycan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Ankara ve Yatağan'dan gelen dans grupları performanslarını sergiledi.

Şenliğin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Aras, ilçede önemli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının ortak zenginliği ve kültürü yaşatmak olduğunu belirten Aras, "Bugün farklı kültürlerin, coğrafyaların hafızasını hep birlikte hissediyoruz. Her bir ekip, kendi topraklarının ezgilerini, renklerini, hikayelerini ve geleneklerini bizimle paylaşıyor. Muğla'nın tam kalbinde, Menteşe'de yine dostluk rüzgarları esiyor." diye konuştu.

Aras, konuşmasının ardından şenliğe katılan dans ekiplerine teşekkür plaketi takdim etti.