Menteşe'de 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Menteşe'de 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği, çeşitli ülkelerden dans gruplarının katılımıyla renklendi. Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, kültürel zenginliklerin paylaşılması amacıyla yapıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan şenlik, Büyükşehir Belediyesi önünde tamamlandı.

Menteşe Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte, Azerbaycan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Ankara ve Yatağan'dan gelen dans grupları performanslarını sergiledi.

Şenliğin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Aras, ilçede önemli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının ortak zenginliği ve kültürü yaşatmak olduğunu belirten Aras, "Bugün farklı kültürlerin, coğrafyaların hafızasını hep birlikte hissediyoruz. Her bir ekip, kendi topraklarının ezgilerini, renklerini, hikayelerini ve geleneklerini bizimle paylaşıyor. Muğla'nın tam kalbinde, Menteşe'de yine dostluk rüzgarları esiyor." diye konuştu.

Aras, konuşmasının ardından şenliğe katılan dans ekiplerine teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.