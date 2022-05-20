Menteşe Belediyesinden Çocuklara 'Atık Bilinci' Eğitimi - Haberler

Menteşe Belediyesinin Sıfır Atık Yönetmeliği ile ilgili, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında Menteşe Belediyesi Çevre Mühendisi Mürüvvet Yıldırım tarafından ilkokul öğrencilerine "Sıfır Atık Projesi Atık Bilinci" eğitimi veriliyor.

Eğitimde öğrenciler atık nedir, geri dönüşümü nasıl sağlanır, dikkat edilmesi gereken noktalar gibi konuları öğrenirken, akıllarına takılan soruları da sorarak bilgi sahibi oluyorlar. Verilen eğitimler ile amaçlarının çocuklara genç yaşta sıfır atık bilincinin oluşmasını sağlamak olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Belediye olarak sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması, bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Bu kapsamda ilçe merkezimizdeki 12 okulda ilkokul seviyesindeki çocuklarımıza atık bilinci eğitimi veriyoruz. Biliyoruz ki çocuklarımız bu yaşta atık bilincini öğrenirse hayatı boyunca da uygular ve çevresinin de uygulamasını sağlar." dedi.

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