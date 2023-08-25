Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Akbük Koyunda Temizlik Yaptı

Menteşe Belediyesi ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte Akbük koyunda temizlik çalışması yaparak toplam 2 ton çöp topladılar.

Menteşe ve Muğla Büyükşehir ekipleri, Akbük'deki 7 koyda ve çöp kamyonlarının inemediği bölgelerde yaptıkları temizlik çalışması kapsamında 400 poşette toplam 2 ton çöp topladılar.

Büyükşehir ekipleri ile koordineli bir şekilde yürütülen temizlik çalışması hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yaz sezonu nedeniyle yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Akbük koyumuzda temizlik çalışması gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında personellerimiz ve aracımız ile cennet koyumuzu temizledik. Çöp kamyonlarının giremediği bölgelerden toplanan çöpler, anayol üzerinde bulunan 84 adet çöp konteynerlerine taşındı. Sahil şeritlerimizin, orman varlığımızın ve doğal alanlarımızın korunması kadar temiz tutulması da çok önemli. Vatandaşlarımızı da bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.