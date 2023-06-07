Menteşe Belediyesi Ödüllü Atık Toplama Kampanyası Düzenliyor

Menteşe Belediyesi, 'Geleceğimiz İçin Temiz Bir Dünya' temasıyla ödüllü atık toplama kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında 2 litre atık yağ, 50 adet atık pil ve 1 adet elektronik atığı getiren çocuklara hediye verilecek.

Menteşe Belediyesi, 'Geleceğimiz İçin Temiz Bir Dünya' temasıyla ödüllü atık toplama kampanyası düzenliyor.

Menteşe Belediyesi'nin 'Atığı Getir Hediyeyi Götür' kampanyası kapsamında 2 litre atık yağ, 50 adet atık pil ve 1 adet elektronik atığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne getiren çocuklara kendi seçtikleri basket, futbol, voleybol topu, plastik top, uçurtma ya da masa tenisi raket takımı hediye edilecek.

Etkinlik ile Menteşe'de çocukların geri dönüşüme olan hassasiyetini artırmayı hedeflediklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şunları söyledi:

"Geleceğimiz olan çocuklarımız her atığın çöp olmadığını bilerek, geri dönüştürülebilen ürünlerle ilgili bilgi sahibi olmalılar ve bu hassasiyetle yetişmeliler. Etkinliğimiz ile çocuklarımıza bu farkındalığı aşılamayı hedefliyoruz" dedi.