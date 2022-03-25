Menteşe Belediyesi'nde Başkanlık Koltuğu Kadın Meclis Üyesine Emanet - Haberler

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Menteşe Belediyesi'nde Başkanlık Koltuğu Kadın Meclis Üyesine Emanet

Bültenler - Güncel
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Menteşe Belediyesi'nde Başkanlık Koltuğu Kadın Meclis Üyesine Emanet

Türkiye Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası genel kuruluna katılmak için Ankara'ya giden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Belediye Başkan vekilliğini kadın meclis üyesi Gonca Köksal'a bıraktı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartını imzaladıklarını hatırlatan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Eşitlik şartını imzalamakla kentimizde kadınlar ve erkekler, güçlendirilmesi gereken ve dezavantajlı tüm kesimler için eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, daha yaşanılabilir bir kent olma sözü vermiştik. Eşitlik şartını hayata geçirmek birlikte ve dayanışma içinde olmakla mümkündür. Bunun gereği olarak belediye başkan vekilliğini kadın meclis üyemiz Gonca Köksal'a bıraktım." dedi.

Menteşe Belediye Başkan Vekili Gonca Köksal, "Başkan Vekilliği görevini bana bırakan Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bültenler / Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Bahattin Gümüş, Eşitlik, Mart, Güncel, Haberler

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