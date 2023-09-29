Menteşe Belediyesi, Mobil Atık Getirme Merkezleri Kurdu

Menteşe Belediyesi, kent merkezinde halkın kolay ulaşabileceği noktalara 7 farklı türde atığın bırakılabileceği mobil atık getirme merkezleri yerleştirdi. Atıklar, evsel atıklar ile karışmadan toplanarak bertaraf edilmek üzere yetki belgesine sahip tesislere gönderiliyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından kent merkezinde halkın kolay ulaşabileceği noktalara 7 farklı türde atığın bırakılabileceği, belediyenin kendi şantiyesinde imal edilen mobil atık getirme merkezleri yerleştirildi.

Mobil atık getirme merkezlerine karışık ambalaj atığı, tekstil atığı, elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık pil, oyuncak, kitap atığı ve ilaç atığı olmak üzere 7 farklı türde atık bırakılabiliyor.

Emirbeyazıt Mahallesi, Orhaniye Mahallesi ve Menteşe Kooperatifi bölgelerinin ardından Muslihittin Mahallesi'ne de yerleştirilen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde imal edilen mobil atık getirme merkezi ile atıkların tek bir çatı altında dağılmadan ve evsel atıklar ile karışmadan toplanması hedefleniyor. Mobil atık getirme merkezinde toplanan atıklar daha sonra ekipler tarafından Bayır Mahallesi'nde kurulan Menteşe Belediyesi'ne ait Atık Getirme Merkezi'ne götürülerek, bertaraf edilmek üzere yetki belgesine sahip tesislere gönderiliyor.