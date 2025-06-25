Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi'nde Başvuru Oranı Yüzde 82

Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi'nde Başvuru Oranı Yüzde 82
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Muğla'nın Menteşe Belediyesi'ne ait Çağrı Merkezi, 2025'in ilk altı ayında yapılan 4,403 başvurudan yüzde 82'sini çözüme ulaştırdı. ÇÖZMER sistemi sayesinde vatandaşların ilettiği başvurular anlık takip edilebilmekte.

Muğla'da, Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen başvuruların yüzde 82'sinin çözüme ulaştırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çağrı merkezine 2025'in ilk altı ayında 4 bin 403 başvuru yapıldığı belirtildi.

Çağrı merkezinde kullanılan ÇÖZMER sistemi sayesinde vatandaşların ilettiği tüm başvuruların doğrudan ilgili birimlere yönlendirildiğine vurgu yapılan açıklamada, başvuru sonrası sürecin ise sistem üzerinden gönderilen SMS mesajları aracılığıyla anlık olarak takip edilebildiği ifade edildi.

Yılın ilk yarısında yapılan başvurulardan 3 Bin 360'ının çözüme kavuştuğu, 783 başvurunun da işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların her türlü talep, şikayet ve önerilerini 7 gün 24 saat hizmet veren Çağrı Merkezi'ne 0 252 214 48 80 numaralı telefondan iletebilecekleri de kaydedildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, çağrı merkezinin belediye ile vatandaş arasında köprü işlevi gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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