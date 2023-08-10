Menteşe Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nde 10 Bin 964 Ton Atık Toplandı

Menteşe Belediyesi tarafından geçen yıl Bayır Mahallesi'nde kurulan Atık Getirme Merkezi'nde bugüne kadar 10 bin 964 ton atık toplandı. Tesiste cam, metal, ahşap, elektronik gibi farklı türlerde atıklar depolanarak bertaraf edilmek üzere yetki belgesine sahip tesislere gönderiliyor.

Menteşe Belediyesi tarafından geçen yıl Bayır Mahallesi'nde 3 bin 958 metrekare alana kurulan Atık Getirme Merkezi'nde bugüne kadar 10 bin 964 ton atık toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onaylı tesiste cam, metal, ahşap, elektronik başta olmak üzere lastik ve cıva içeren 15 farklı tür depolanarak bertaraf edilmek üzere yetki belgesine sahip tesislere gönderiliyor.

Menteşe Atık Toplama Merkezi'nde 1 yılda 10 bin 964 ton atık toplandı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak projelendirilen tesisin, sıfır atık yönetmeliğine uygun bir şekilde hizmet verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Atık Getirme Merkezi'mizi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gerekli onay belgesini alarak halkımızın hizmetine sunduk. Atıklar doğaya ve çevreye zarar vermeden tek bir noktada depolanıyor. Kağıt, karton, kompozit, plastik atıklar, metal atıklar, cam atıklar, ahşap atıkları, tekstil atıkları, atık pil ve akümülatör, elektronik atıklar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, hacimli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar, floresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar, beton tuğla, kiremit ve seramik atıkları burada depolanarak bertaraf edilmek üzere yetki belgesine sahip tesislere gönderiliyor. Bakanlığın belirlediği standartlara uygun olarak projelendirilen tesisimiz sıfır atık yönetmeliği kapsamında işletiliyor. Aynı zamanda isteyen vatandaşlarımız tesisimize gelerek atıklarını bırakabiliyor. Amacımız geleceğimize daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak."

Pazar günleri dışında 08.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren tesiste bugüne kadar; 9 bin 413 ton karışık ambalaj atığı, 980 kg atık ilaç, Bin 564 kg tıbbi atık, 2 bin 935 kg bitkisel yağ, 970 kg elektronik atık, 35 bin kg ömrünü tamamlamış lastik, Bin 507 ton cam atık ve bin 635 kg atık pil toplandı.