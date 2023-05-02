Menteşe Belediyesi 37. Çok Amaçlı Sosyal Alanı Hizmete Açtı

Menteşe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 37. Çok Amaçlı Sosyal Alan, Göktepe Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, Millet İttifakı Muğla Milletvekili Adayı Selçuk Özdağ, siyasi partilerin il temsilcileri, muhtarlar ve bölge halkı katıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 37. Çok Amaçlı Sosyal Alan, Göktepe Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, Millet İttifakı Muğla Milletvekili Adayı Selçuk Özdağ, siyasi partilerin il temsilcileri, muhtarlar ve bölge halkı katıldı.

Törenin açılış konuşmasına Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi'ne teşekkür ederek başlayan Göktepe Mahallesi Muhtarı İsrafil Kaçar, şunları söyledi:

"Mahallemizin içinden geçen 2 kilometrelik ana yolun parke kaplaması Büyükşehir Belediyemizce yapıldı. Osman Başkanımıza mahalle halkı adına teşekkür ediyorum. Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş de bugün bu güzel tesisi bizlere kazandırdı. Açılışını bugün hep birlikte yaptığımız Çok Amaçlı Sosyal Alan mahallemize hayırlı olsun. Belediyelerimizin hizmetleri bunlarla sınırlı değil. Daha görünmeyen birçok hizmeti bizlere ulaştıran Osman Başkan'ımıza ve Bahattin Başkan'ımıza halkım adına teşekkür ediyorum."

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de Göktepe'nin Menteşe'nin en güzel köylerinden olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"9 yıldır Büyükşehir Belediye'mizin desteği ile beraber hiç siyaset yapmadan mahallelerimize hizmet ulaştırmaya çalıştık ve başardık. Bu yollar bu kadar güzelse, geceleri suyunuz patladığında ekipler gelip hemen bakımını yapıyorsa, sağlık hizmetleri, cenaze hizmetleri aksamadan sizlere ulaşıyorsa, eliniz sıcaktan sudan soğuk suya değmiyorsa bu hizmetler belediyeler sayesinde yapılıyor. Bugün de çok güzel bir açılışı hep birlikte yapıyoruz. Arazisini Büyükşehir Belediyemizden tahsis ettiğimiz 37. Çok Amaçlı Sosyal Alanı hizmetinize sunuyoruz. Osman Başkanımız ile birlikte hizmetlerimizi sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Göktepe Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alan Göktepe halkına, Menteşe'mize hayırlı uğurlu olsun."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise "Bugün bu güzel tesisin açılışını hep birlikte yapıyoruz. Biz konuşa konuşa, anlaşa anlaşa imkanlarımız ve ihtiyaçlar nispetinde her yere eşit olarak hizmetlerimizi sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Her ne kadar merkezi yönetimden yeteri kadar destek alamasak da sizler tüm bu hizmetleri fazlasıyla hak ediyorsunuz" dedi.