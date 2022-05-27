Menteşe Belediyesi 12 Farklı Ülkeden Ressama Ev Sahipliği Yaptı - Haberler

Türkiye de dâhil olmak üzere 12 farklı ülkeden 47 sanatçının katıldığı şenlik kapsamında Tarihi Belen Kahvesi Sanat Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi. Sanat kafenin açılışına katılan sanatçılar tarafından 20 metre uzunluğunda Menteşe panoramalı sulu boya çalışması yapıldı.

Menteşe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenliğe Peru, Azerbaycan, İran, Hindistan, Rusya, Ukrayna, Brezilya, Kanada, Honduras, Amerika Birleşik Devletleri ve Bangladeş'ten toplam 47 sanatçı katıldı. Sanat Yoluyla Barış Uluslararası Suluboya Şenliği'ne katılan resim sanatçıları şenlik kapsamında kültür turuna katıldılar. Kültür turuna Saburhane Meydanı ve Tarihi Şaraphane'yi ziyaret ederek başlayan grup, burada Muğla ve Menteşe mutfağını yakından tanıma fırsatı bularak, gözleme yaptılar. Daha sonra Menteşe'nin tarihi sokaklarını gezen dernek üyeleri Konakaltı Kültür Merkezini ziyaret ederek ebru sanatıyla tanıştılar. Tarihi Zahire Pazarını, Arasta'yı gezen sanatçılar şenliğin ikinci günü ise Belen Kahvesine geçtiler. Belen Kahvesi Sanat kafenin açılışını Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Atanur Doğan ile birlikte yapan sanatçılar burada 20 metre uzunluğunda Menteşe panoramalı sulu boya çalışması yaptılar. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Belen Kahvesinde yaptığı konuşmasında, "Sanat Yoluyla Barış Uluslararası Suluboya Şenliği kapsamında farklı ülkelerden, farklı kültürler ve farklı renkler Menteşe'de buluştu. Ne kadar farklı görünsek de sanatın ortak dilinde buluşup bir araya geldik. Sanatın en güzel yanı da bu zaten. Şenlik kapsamında Tarihi Belen Kahvesindeki Sanat Kafenin de açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tarih, kültür ve sanat kenti Menteşe'de ayrıcalıklı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

3 gün süren şenlikte Başkan Gümüş'e ve ressam Hasan Şimşek'e teşekkür eden Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Atanur Doğan, "Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim için çok keyifli bir şenlik oldu. Yurt dışından gelen misafirlerimiz bu etkinlik sayesinde Menteşe'yi görme ve yakından tanıma fırsatı buldular." dedi.

Şenlik kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden 47 sanatçıyı Belen Kahvesinde ağırlayan ressam Hasan Şimşek ," Belen kahvesi çok özel bir yer. Böylesi Tarihi bir mekânın açılışını uluslararası bir organizasyonla yapmak benim için çok özel ve çok anlamlı oldu." dedi.

"Sanat Yoluyla Barış Uluslararası Suluboya Şenliği" kapsamında açılışı yapılan Sanat Kafede 47 farklı sanatçı kendileri için hazırlanan 20 metre uzunluğundaki Menteşe panoramalı çalışmada suluboya yaptılar.

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