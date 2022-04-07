Menteşe Belediye Tiyatrosu Nisan Ayında İki Çocuk Oyunu Sahneleyecek - Haberler

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Menteşe Belediye Tiyatrosu Nisan Ayında İki Çocuk Oyunu Sahneleyecek

Bültenler - Güncel
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Menteşe Belediye Tiyatrosu Nisan Ayında İki Çocuk Oyunu Sahneleyecek

10 Nisan 2022 Pazar günü Özgür Engin'in yazdığı, yönetmenliğini Can Alıntaş'ın yaptığı 'Komiser Pamuk' ve 24 Nisan Pazar günü Can Alıntaş'ın yazıp yönettiği 'Mutluluklar Ülkesi' adlı çocuk oyunları etkinlikler kapsamında izleyicisi ile buluşuyor.

Menteşe Belediyesi Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterilecek her iki oyun da saat 13.00'te başlayacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, bu özel ve anlamlı günü çocuklarımız için daha anlamlı ve eğlenceli hale getirmek için 2 tiyatro oyunumuzu sahneleyeceğiz. Halkımızın her kesimine yönelik projeler üretmeye, geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişimlerine katkı koyan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bültenler / Güncel

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