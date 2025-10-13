Menteşe Belediye Tiyatrosu'nda 'Çocuk Parkı Yaraları' Oyunu Sahnelendi

Haberler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Belediye Tiyatrosu'nun tiyatro programı kapsamında 'Çocuk Parkı Yaraları' oyununun gösterimi yapıldı. İzleyiciler, oyunun içsel hesaplaşmasını uzun süre alkışladı. Oyun, yeniden sahnelemesiyle tiyatroseverlerle buluşacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Belediye Tiyatrosu'nun ekim ayı tiyatro programı kapsamında "Çocuk Parkı Yaraları" oyununun gösterimi gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zihni Derin İş Merkezi Ayhan İçöz Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenenden oyuna izleyiciler ilgi gösterdi.

Kayleen ve Doug'un çocukluktan yetişkinliğe uzanan bağının, anlatıldığı içsel bir hesaplaşmayı aktaran dram türündeki tek perdelik oyunu izleyen tiyatroseverler, gösteri sonunda oyuncuların performansını uzun süre alkışladı.

Oyunun 17 ve 24 Ekim tarihlerinde Ayhan İçöz Salonu'nda yeniden sahneleneceği belirtildi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun "Yolcular" isimli diğer oyununun ise 31 Ekim Cuma günü saat 20.00'de aynı salonda ücretsiz olarak sahneleneceği ifade edildi.

Bir otobüs garında kesişen hayatlar üzerinden yaşamın anlamına, vedalara ve yeni başlangıçlara odaklanan oyunun, trajediyle komediyi birleştirerek insanın kendisiyle yüzleşmesini anlattığı kaydedildi.

Oyunların davetiyeleri, sahneleneceği haftanın pazartesi gününden itibaren Menteşe Belediye Tiyatrosu ofisinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
