Menteşe Belediye Başkanı'nın Ailesine Yapılan Saldırıda Bir Şüpheli Daha Tutuklandı

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde atılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayla ilgili gözaltında bulunan T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Olay

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 2 Eylül'de tutuklanmış, olay protesto edilmişti.

Olayın azmettiricisi olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli O.K'nin yakalanması için dün Adalet Bakanlığınca 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarılmıştı.

Ayrıca olayla ilgili dün İzmir'de yakalanan E.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda T.K. de gözaltına alınmıştı.