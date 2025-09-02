Menteşe Belediye Başkanı'nın Ailesine Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "Kasten yangın suretiyle mala zarar vermek ve nitelikli hırsızlık" suçlarından tutuklandı.

Olay protesto edildi

Bu arada, belediye binası önünde toplanan bir grup, ellerinde "Menteşe gençlik Gonca başkanın yanında" yazılı döviz taşıdı. Gösteriye, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, burada yaptığı konuşmada, anneannesinin ve dedesinin 90 yaşında, yürümekte bile zorluk çeken insanlar olduğunu belirterek, saldırının aslında onlara yapılmadığını bildiğini ifade etti.

Tek tesellisinin onların başına bir şey gelmemiş olması olduğunu anlatan Aras, "Sadece birkaç dakika önce balkondan içeri girip kapıyı kapatmışlar. Molotof içeriye girebilir ya da üstlerine gelebilirdi. Mahalledeki komşular sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde müdahale ederek bir şekilde yangını söndürebilmişler." dedi.

Saldırıyı kınayan CHP İl Başkanı Zekican Balcı ise "Failleri kısa sürede yakalayan emniyet güçlerine, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e ve Vali İdris Akbıyık'a teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Olay

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, dün gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K (16) ve M.C.Ç. (15) polis ekiplerince yakalanmıştı.