Menteşe Belediye Başkanı'nın Ailesine Saldırı: Azmettiriciye Kırmızı Bülten

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde atılmasına yönelik soruşturmada azmettirici olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, olayla ilgili iki zanlının tutuklanmasının ardından derinleştirildi.

Olayı gerçekleştiren zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları ve görüşmeleriyle banka hesap hareketleri incelendi. Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin Londra'da bulunduğu tespit edildi, Adalet Bakanlığınca O.K'nin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarıldı.

Öte yandan, olayın azmettiricisi ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli E.U, İzmir'de yakalandı ve sorgu işlemleri için Muğla'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Olay

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklanmış, olay protesto edilmişti.