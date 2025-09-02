Menteşe Belediye Başkanı'nın Aile Evine Molotof Kokteyli Atıldı

MUĞLA'nın Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Gonca Köksal Aras'ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna 2 molotof kokteyli atıldı. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Muslihittin Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Kimliği belirsiz şapkalı 2 kişi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna molotof kokteyli attı. Çevredekiler çıkan yangını kısa sürede söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemelerini tamamlayan ekipler, güvenlik kamerasına da yansıyan ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, olay yerinde yaptığı açıklamada. "Bir cam şişe içerisinde iki yanıcı madde atıldığı saat 22.10 civarı yangın meydana geliyor ve mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybolmadan söndürülüyor. Şu anda tüm emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz ve olayı gerçekleştiren iki kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyorlar. Gerekli analizler, gerek PTS kayıtları hepsi titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma kontrol yapıyorlar, uygulama yapıyorlar. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız" dedi.

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da olay yerine geldi. Gonca Köksal Aras, "Henüz belli değil. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Kim yaptı, kim yaptırdı? Ailemizin sağlık durumu iyi" diye konuştu.