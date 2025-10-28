Menteşe Belediye Başkanı Aras'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Aras, mesajında, "Cumhuriyet, halkın kendi geleceğini belirleyebildiği en büyük kazanımdır." ifadesini kullandı.

Mesajında, Cumhuriyetin demokrasi, eşit yurttaşlık ve bağımsızlık temelinde yükselen büyük bir halk iradesi olduğunu vurgu yapan Aras, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet; halkın kendi kaderini belirleme hakkının tanındığı, eşit yurttaşlık temelinde özgür bireylerin yaşadığı çağdaş bir yönetim biçimidir. 102 yıl önce yakılan bu aydınlanma meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor."

Başkan Köksal Aras, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda bir çağdaşlaşma projesi ve kadınların, çocukların, emekçilerin, tüm halkın eşit haklara sahip olmasının da temeli olduğunu belirtti.