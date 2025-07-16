Mentawai Adaları'nda Tekne Alabora Oldu: 17 Kişi Sağ Kurtarıldı

MENTAWAİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Mentawai Bölgesi Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Mentawai Adaları açıklarında bir sürat teknesinin alabora olmasının ardından kurtarma ekiplerinin bir kazazedeyi taşıdığı görülüyor, 15 Temmuz 2025.

Mentawai Adaları'ndaki bir kurtarma ekibi salı günü yaptığı açıklamada, Batı Sumatra eyaletindeki Sipora Boğazı'nda pazartesi günü bir teknenin alabora olmasının ardından 17 kişinin sağ olarak bulunduğunu söyledi.

İlk bilgilere göre, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 18 yolcuyu taşıyan sürat teknesi yerel saatle 08.00 civarında Sikakap Adası'ndan yola çıkıp Sipora Adası'na doğru seyrederken şiddetli hava koşulları nedeniyle saat 11.00 civarında alabora oldu. (Fotoğraf: Mentawai Bölgesi Arama ve Kurtarma Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)