Mentawai Adaları'nda Tekne Alabora Oldu: 17 Kişi Sağ Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Mentawai Adaları açıklarında bir sürat teknesinin alabora olmasının ardından 17 kişi sağ olarak kurtarıldı. Tekne, şiddetli hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

MENTAWAİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Mentawai Bölgesi Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Mentawai Adaları açıklarında bir sürat teknesinin alabora olmasının ardından kurtarma ekiplerinin bir kazazedeyi taşıdığı görülüyor, 15 Temmuz 2025.

Mentawai Adaları'ndaki bir kurtarma ekibi salı günü yaptığı açıklamada, Batı Sumatra eyaletindeki Sipora Boğazı'nda pazartesi günü bir teknenin alabora olmasının ardından 17 kişinin sağ olarak bulunduğunu söyledi.

İlk bilgilere göre, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 18 yolcuyu taşıyan sürat teknesi yerel saatle 08.00 civarında Sikakap Adası'ndan yola çıkıp Sipora Adası'na doğru seyrederken şiddetli hava koşulları nedeniyle saat 11.00 civarında alabora oldu. (Fotoğraf: Mentawai Bölgesi Arama ve Kurtarma Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti

Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.