Menopoza giren anne katil balinalar, erkek yavrularının kavgaya girmesini engelliyor

Bilim insanları, menopoza giren anne katil balinaların, erkek yavrularının diğer katil balinalarla kavgaya girmesinin önüne geçtiğini tespit etti. İngiliz bilim insanları, anaerkil katil balinalarda kabile reisi annelerin, menopoza girdikten sonra erkek yavrularını diğer katil balinalardan koruduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, annesi hayatta ve menopoza girmiş erkek katil balinaların daha az, annesi henüz menopoza girmemiş ya da öksüz erkek katil balinaların daha çok yaralandığını tespit etti. Anne katil balinaların, erkek yavrularının yavrularını büyütmek veya dişi yavrularıyla üreme yarışına girmek yerine erkek yavrularını koruyarak genetik mirasını devam ettirebildiğini vurguladı.

Bilim insanları, menopoza giren anne katil balinaların, erkek yavrularının diğer katil balinalarla kavgaya girmesinin önüne geçtiğini tespit etti.

BBC'nin haberine göre İngiliz bilim insanları, anaerkil katil balinalarda kabile reisi annelerin, menopoza girdikten sonra erkek yavrularını diğer katil balinalardan koruduğunu ortaya koydu.

İnsanlar dışında doğal rakibi olmayan katil balinaların derilerindeki yaralanmaların, diğer katil balinalarla oyun oynarken veya kavga ederken oluştuğunu belirten araştırmacılar, 1976'dan bu yana kaydı tutulan katil balinaların fotoğraflarını inceledi.

Araştırmacılar, annesi hayatta ve menopoza girmiş erkek katil balinaların daha az, annesi henüz menopoza girmemiş ya da öksüz erkek katil balinaların daha çok yaralandığını tespit etti.

Erkeklerin çiftleştikten sonra annelerinin yanına dönerek yavrularını büyütmekten kaçındığını aktaran araştırmacılar, anne katil balinaların, erkek yavrularının yavrularını büyütmek veya dişi yavrularıyla üreme yarışına girmek yerine erkek yavrularını koruyarak genetik mirasını devam ettirebildiğini vurguladı.

Araştırma yazarlarından Charli Grimes, katil balinalarda erkek yavruların hayatta kalmak için anneye bağımlı olduğunu ifade etti.

Grimes, anne katil balinaların erkek yavrularını korumak için fiziksel müdahalede bulunmadığının, ancak "çatışma durumunda yavrularına tehlikeli hareketlerden kaçınmasını işaret ettiğinin" altını çizdi.

Katil balinalarda anaerkil sürülerin, bir yaşlı dişi, yavruları ve yavrusunun yavrularından oluştuğu biliniyor.

Erkek katil balinalar, diğer gruplardan dişilerle çiftleşmek için sürüden ayrılsa da tüm yavrular annelerinin sürüsünde yaşamaya devam ediyor.

Yaklaşık 90 yıl yaşayan dişi katil balinalar, yaşamlarının ortalama 20 yılını menopozda geçiriyor.

Araştırmanın sonuçları, "Current Biology" dergisinde yayımlandı.