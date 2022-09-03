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Mengtian Uzay Laboratuvar Modülünü Taşıyacak Roket Fırlatma Alanına Ulaştı

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Mengtian Uzay Laboratuvar Modülünü Taşıyacak Roket Fırlatma Alanına Ulaştı

WENCHANG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian'ı uzaya götürecek Uzun Yürüyüş-5B Y4 roketinin, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na...

WENCHANG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian'ı uzaya götürecek Uzun Yürüyüş-5B Y4 roketinin, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledildiğini bildirdi. Roket, daha önce nakledilmiş olan Mengtian laboratuvar modülüyle birlikte son montaj ve test işlemlerinden geçirilecek. CMSA'nın verdiği bilgilere göre Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma görevine yönelik hazırlıklar fırlatma alanında devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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