Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Güncel Haberler Bolu'da sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bolu'da sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolunda ulaşım sağlanamıyor. Mengen'den Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı yol, sağanağın ardından oluşan heyelan yüzünden trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun hızla ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Mengen'den milli parka gitmek isteyenler, alternatif olarak Bolu-Yedigöller yoluna yönlendiriliyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz Mengen Bolu Güncel Haberler

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