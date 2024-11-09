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Mengen Ormanlarında Sonbahar Güzelliği

Mengen Ormanlarında Sonbahar Güzelliği
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Bolu ile Zonguldak'ın geçiş noktasında bulunan Mengen çevresindeki ormanlar, sonbahar mevsiminin renkleriyle büyüleyici bir manzara sunuyor. Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla bezeli ormanlar, sürücülere etkileyici bir yolculuk deneyimi sağlıyor.

Bolu ile Zonguldak'ın geçiş noktasında bulunan Mengen çevresindeki ormanlar, sonbaharın renkleriyle ayrı güzellik sunuyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da Mengen ilçesinin çevresindeki ormanlar, güz mevsiminin tonlarına büründü.

Ankara-Zonguldak kara yolu üzerinde bulunan Mengen geçişindeki ormanlar, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla sonbaharın güzelliğini yansıtıyor.

Güzergahtan geçen sürücüler, sonbaharın büyüleyici renkleri arasında yolculuk yapma imkanı buluyor.

Kayın, meşe ve çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede sonbahar manzarası, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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