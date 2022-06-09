Mengen'de yaban hayvanları için ormana yiyecek bırakıldı - Haberler

Mengen'de yaban hayvanları için ormana yiyecek bırakıldı Bolu'nun Mengen ilçesinde yaban hayvanların beslenmesi için doğaya 100 kilogram et, saman balyası ve ekmek bırakıldı. Bolu'nun Mengen ilçesinde yaban hayvanların beslenmesi için doğaya 100 kilogram et, saman balyası ve ekmek bırakıldı. Mengen Kaymakamlığı tarafından Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, ormanlık alanlarda yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için de çalışma yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlara 100 kilogram et, saman balyası ve ekmek bıraktı. AA / Varol Varlık - Güncel Dünya Çevre Günü Türkiye Mengen Bolu Güncel Haberler

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