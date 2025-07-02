Mengen'de Orman İşçisi Ağaç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Mengen'de Orman İşçisi Ağaç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mengen ilçesinde ağaç kesimi yapan 69 yaşındaki orman işçisi Yılmaz Karabak, kestiği ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde orman işçisi Yılmaz Karabak (69), kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Karaşeyhler köyü Kabalaklı mevkisinde meydana geldi. Ormanda ağaç kesim işi yapan Yılmaz Karabak'ın kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Karabak'ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Karabak, ambulansla kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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