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Mengen'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Mengen'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Güncel Haberler

Bolu'nun Mengen ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Türkbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde apartmandaki bir dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında balkona çıkan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Caddesi Mengen Bolu Güncel Haberler

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