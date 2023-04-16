Mengen'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Bolu'nun Mengen ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.
Türkbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde apartmandaki bir dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında balkona çıkan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak ambulansta tedavi edildi.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Güncel