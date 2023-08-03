MENFEZE DEVRİLEN TIRIN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
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Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü (2)Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü (2)
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, virajı döndüğü sırada yükü oynayan TIR'ın devrilerek sürüklendiği anlar saniye saniye kameralara yansııdı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel