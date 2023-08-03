MENFEZE DEVRİLEN TIRIN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü (2)Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.