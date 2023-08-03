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MENFEZE DEVRİLEN TIRIN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

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Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü (2)Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü (2)

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, virajı döndüğü sırada yükü oynayan TIR'ın devrilerek sürüklendiği anlar saniye saniye kameralara yansııdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dilovası Kocaeli Güncel Haberler

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