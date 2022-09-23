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Van'da menfeze saklanan 21 kaçak göçmen yakalandı

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Van'da menfeze saklanan 21 kaçak göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri kaçak göçmen operasyonlarına devam ediyor. Son olarak VAN'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği bir operasyonda yurda yasa dışı yollarla gelen Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yakalanmamak için menfezlere sakladığı öğrenildi.

Jandarma Van'da düzenlediği operasyonda yakalanmamak için menfezlere saklanan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Edremit ilçesinde kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, göçmenlerin saklandığı bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, kırsalda menfezde saklanan Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Afganistan Edremit Güncel Haberler

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