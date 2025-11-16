Haberler

Menemen'deki yangında hayatını kaybeden hayvansever kadının cenazesi defnedildi

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde evinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybeden Şule Çörekçi'nin cenazesi, Gümüşpala Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Yakınları acılarını paylaşırken, Çörekçi'nin hayvan dostu bir insan olduğu vurgulandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde evinde çıkan yangında 30 kedisiyle hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Şule Çörekçi'nin (52) cenazesi, Bayraklı ilçesindeki Gümüşpala Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenazeye katılanların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Taziyeleri kabul eden Çörekçi'nin kardeşi Oğuz Çörekçi, ablasının hayvan dostu bir insan olduğunu, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Ablasının eşiyle ayrıldıktan sonra kendisini hayvanlara adadığını anlatan Çörekçi, şunları kaydetti:

"Hayvanlar çoğalınca daha büyük bir yer bulabilmek için Menemen'e taşındı. Orada çiftlikte hayvanlarla beraber gözetimimiz altında yaşıyordu. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntısı yoktu. Bir gece yangın haberini aldık. Koştuk, gittik durum bu. İki gündür acısıyla beraberiz. Sevenleri, eşleri, dostları burada."

Üç çocuk annesi Çörekçi'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emiralem Yeni Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Mermerli Mahallesi'nde yaşayan Şule Çörekçi'nin evinde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yapılan kontrolde Çörekçi'nin ve 30 kedinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

"Islak Burunlar Pati Evi"nin de kurucusu olan hayvansever Çörekçi'nin yalnız yaşadığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
