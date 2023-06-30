Menemen'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bugün saat 17.00'de orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 17.05'te başladı. Orman yangınına 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile müdahale edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Menemen'deki orman yangını saat 19.26 itibarıyla kontrol altına alındı.