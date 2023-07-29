Menemen'deki Geri Dönüşüm Tesisi ve Turşu Fabrikasında Yangın

İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın yanındaki turşu fabrikasına da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürülürken, her iki tesiste de maddi hasar meydana geldi.

İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın yanındaki turşu fabrikasına da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürülürken, her iki tesiste de maddi hasar meydana geldi.

Ulukent Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde, bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki turşu fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Küçük çaplı patlama seslerini duyulduğu yangına itfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak müdahalede bulunurken, gökyüzüne yükselen simsiyah dumanlar, ilçenin pek çok noktasından görüldü. Alevler, 1 saate söndürülürken, her iki tesiste de maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.