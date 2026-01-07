Haberler

İzmir'de dekoratif betonun yıkılması sonucu 2 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde, düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılmasıyla hayatını kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, kaza anında yaşananları ve misafirlerin müdahalesini gösteriyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu bir doktor ve eşinin öldüğü olayla ilgili yeni güvenlik kameraları görüntülerine ulaşıldı.

Yahşelli Mahallesi'nde geçen yıl 25 Mayıs'ta bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmasıyla hayatını kaybeden Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı'nın (35) ölümüne ilişkin sanıkların yargılaması sürüyor.

Olayla ilgili düğün salonuna ait yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde çocuklarıyla kahvaltı organizasyonuna gelen Baltacı çiftinin organizasyonunun bitmesiyle alandan çıkmak için yürümesi ve şiddetli rüzgarın etkisiyle brandanın halatla bağlı olduğu dekoratif beton kemerin yıkılması yer alıyor.

Olayın ardından Mehmet Fatih ve Güler Baltacı'nın enkazın altında kaldığını fark eden diğer misafirlerin bölgeye koşması, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kepçe yardımıyla yıkılan beton kemerin kaldırılması görülüyor.

Olay

Yahşelli Mahallesi'nde 25 Mayıs 2025'te bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı enkaz altında kalmıştı.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı aynı gün, eşi ise ertesi gün hayatını kaybetmişti.

İşletmecilerden İ.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, annesi N.C. ve babası G.C. serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.C. ve G.C. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var