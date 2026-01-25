İzmir'de üst geçidin korkuluklarına zarar veren 3 sanığa dava

İzmir'in Menemen ilçesinde yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına zarar veren 1'i tutuklu 3 sanığa "kamu malına zarar verme" suçundan "yaş küçüklüğü" nedeniyle 6'şar aydan 2 yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim 2025'te Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Menemen Belediyesine ait yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına zarar verilmesi üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Menemen 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Menemen Belediye Başkanlığı suçtan zarar gören olarak yer aldı.

Kolluk kuvvetlerince düzenlenen görüntü izleme tutanağına da yer verilen iddianamede, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda sanıkların üst geçidin korkuluklarına tekme ve yumruk atarak zarar verdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Sanıkların birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilen iddianamede, tutuklu sanık K.H.A.'nın (18) suçlamayı kabul ettiği, tutuksuz sanık A.A.'nın (19) ise suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

Tutuksuz sanık B.N.'nin (20) de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği, değer tespit tutanağında belirlenen toplam 83 bin liralık zararın 62 bin 250 lirasının Menemen Belediye Başkanlığına yatırıldığı, dekontun da dosyaya sunulduğu ifade edildi.

Kalan 20 bin 750 liralık kısmının ise sanık K.H.A. tarafından ödendiği belirtildi.

İddianamede, kamu malı niteliğindeki üst geçit korkuluklarına zarar verildiğine ilişkin yeterli şüphenin oluştuğu belirtilerek kamu davası açıldığı kaydedildi.

Sanıklar hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan "yaş küçüklüğü" nedeniyle 6'şar aydan 2 yıl 8'er aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede olayla ilgili M.C.K. (18) ve M.S.'nin (19) suçu işlemediği belirtildi.

Olay

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim 2025'te Kasımpaşa Mahallesi'ndeki yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına zarar verilmesi olayına ilişkin K.H.A, A.A, B.N, M.C.K. ve M.S.'yi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden K.H.A. ve B.N. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış, A.A. adli kontrol şartıyla, M.C.K. ve M.S. ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklu bulunan B.N. ise bir süre sonra adli kontrol şartıyla salıverilmişti.