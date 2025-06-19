Menemen'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
İzmir'in Menemen ilçesinde polis, bir araçta 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan sürücü Y.G., tutuklandı.
İzmir'in Menemen ilçesinde bir araçta 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekiplerce takibe alınan şüpheli araç, Menemen ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Y.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel