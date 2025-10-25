Menemen'de Üst Geçidin Korkuluklarına Zarar Veren Şüphelilerden İkisi Tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde üst geçidin plastik korkuluklarına zarar veren 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim'de Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına zarar verilmesi ve kırılması üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.H.A. ve B.N. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer iki şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.