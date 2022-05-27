Menemen'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı - Haberler

İzmir'in Menemen ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, yörenin yemek ve ürünleri tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Türk mutfağının köklü ve zengin çeşitleriyle dünyanın en önemli mutfaklarından biri olduğunu belirtti.

Bu lezzetlerin her birinin asırlar boyu oluşan bilgi, birikim ve ustalığın sonucunda ortaya çıktığını bildiren Pehlivan, "Bu yüzden tarih kitaplarında hep övgüyle bahsedilir. Menemen de bu alanda ülkemiz mutfağının bir özeti gibidir. Hep birlikte 6 bin yıllık bir bölgenin kalbi olan Menemen'de yaşıyoruz. İsminde yemeği, ambleminde çömleği olan Menemenimiz 6 bin yıldır tüm lezzetlerin doğal yaşam alanıdır." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, belediye bünyesinde Menemen Kent Mutfağı birimini kurduklarını kaydetti.