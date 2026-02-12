Haberler

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu belirlenen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, organize suçlar üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ilçede "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunun deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize, kaçakçılık, istihbarat, asayiş, siber ve narkotik şube personelinin katılımıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler K.T. M.T. M.A. K.H.S. M.T. V.K. ile E.A.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
