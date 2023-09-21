Menemen'de silah ticareti operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlik kullanarak silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 20 ruhsatsız tabanca, mermi ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir kişinin sahte kimlik kullanarak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.Ç. (45) üzerinde kendi fotoğrafı olan ve yeğeninin bilgileri bulunan sahte ehliyetle yakalandı.

Yapılan sorgulamada M.Ç'nin, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçlarından 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ve yaklaşık 11 yıldır arandığı belirlendi.

Adreste yapılan aramada 20 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alının şüphelinin işlemleri sürüyor.