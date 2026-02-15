Haberler

İzmir'de istinat duvarının çöktüğü sokakta çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Olayda 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu, güvenlik önlemleriyle 151 kişi tahliye edildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde sağanak nedeniyle toprak kayması sonucu istinat duvarının çöktüğü sokakta çalışmalar sürüyor. Menemen Belediyesi ekipleri, kayan toprağın kaldırılması için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Olay, dün 29 Ekim Mahallesi 228 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle saat 04.41'de meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu. Ekipler, güvenlik sebebiyle toplam 3 binadaki 151 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler geceyi Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde geçirdi. İstinat duvarının altında kalan 6 otomobil vinçle bulundukları yerden kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın meydana geldiği sokakta ekipler tarafından başlatılan çalışmalara devam ediliyor. Menemen Belediyesi ekipleri tarafından kayan topraklar iş makineleriyle kamyonlara yüklenip, bölgeden taşınıyor.

Öte yandan bölgede geniş güvenlik önlemleri de alındı. Polis ve zabıta ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak ve zarar gören evlere girişlere izin verilmiyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4'ü polis 6 kişi yaralandı

Uyuşturucu etkisindeki şahıs dehşet saçtı! Yaralıların çoğu polis
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4'ü polis 6 kişi yaralandı

Uyuşturucu etkisindeki şahıs dehşet saçtı! Yaralıların çoğu polis
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar